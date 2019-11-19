От малярии можно вылечиться с помощью некоторых бульонов

Некоторые бульоны и супы могут помочь в борьбе с малярией, как выяснили исследователи из Великобритании.

Некоторые традиционные овощные и мясные супы могут помочь сражаться с малярией за счет подавления роста и передачи смертельно опасного паразита. Честь этого открытия принадлежит исследователям из Имперского колледжа Лондона: они оценили воздействие ряда бульонов из традиционных семейных рецептов, собранных в разных странах мира.

Выяснилось, что какие-то супы демонстрируют активность против малярийного паразита Plasmodium falciparum, либо подавляя его рост, либо не давая ему созреть. Рецепты таких супов передаются из поколения в поколение в этих семьях для лечения жара, как утверждают ученые. Исследование, опубликованное в Archives of Disease in Childhood, показало, что пять из исследованных супов способны подавить рост паразита более чем на 50%.

У двух супов ингибиторная активность была вполне сопоставима с активностью главного и наиболее популярного лекарства против малярии дигидроартемизинина, как подчеркивают исследователи. Это лекарство содержит артемизинин, который является изолированной разновидностью традиционных китайских растительных препаратов.

Исследователи надеются, что им удастся открыть новые антималярийные компоненты за счёт анализа супов. Следующим шагом будет определение активных ингредиентов в супах, вызывающих эту реакцию.

Напомним, что ежегодно малярия убивает по 400 тысяч человек, а инфицирует более 200 млн.