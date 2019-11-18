Уже у третьего гражданина КНР выявили опаснейшую чуму

В Китае обнаружился уже третий пациент, заразившийся чумой после употребления в пищу мяса дикого животного.

В китайском районе Внутренняя Монголия зафиксирован третий случай заражения чумой. Сообщается о 55-летнем охотнике, который добыл дикого кролика, а потом употребил его в пищу. Через две недели у мужчины проявились характерные симптомы чумы, и он был экстренно помещен в инфекционное отделение больницы. Чуть позже туда доставили 28 человек, с которыми он контактировал за этот период. Все они должны пройти через карантин.

Отметим, что это третий официально подтвержденный властями КНР случай чумы во Внутренней Монголии. При этом санитарные службы подчеркивают, что связи между первыми двумя заболевшими несколько месяцев назад и нынешним пациентом нет. Первые двое столкнулись с легочной формой чумы, а у любителя диких зайцев выявили бубонную форму болезни.

В Средневековье эпидемия чумы, вошедшая в историю под названием «черная смерть», уничтожила треть населения Европы. Тогда бушевала как раз бубонная форма, хотя легочная протекает еще быстрее и является более летальной.

В случае отсутствия помощи зараженный чумой умирает в 90% случаев. Однако современные методы антибактериальной терапии при своевременно начатом лечении позволяют вылечивать чуму у большинства пациентов.