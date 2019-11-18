Большинство родителей не замечают признаков депрессии у своих детей

Две трети родителей не замечают признаков депрессии у своих детей, как показало исследование ученых из США.

До двух третей всех пап и мам не в состоянии распознать признаки депрессии у своих детей, как показал социологический опрос ученых из Университета Мичигана. При этом большинство родителей уверено в том, что они хорошо разбираются в психическом состоянии своих детей и могут быстро выявить депрессию. Увы, многие не знают даже о самых характерных ее симптомах.

Так, 40% родителей не смогли установить разницу между нормальными перепадами настроения и скачками, указывающими на депрессию. 30% родителей считают, что их дети вообще умело скрывают свои чувства. Каждый третий родитель убежден, что способен различить признаки депрессии у своего ребенка, но многие родители переоценивают свои силы в этом вопросе.

Отметим, что подростковая депрессия может протекать особенно тяжело. Она увеличивает риск самоповреждений и более тяжелых последствий и существенно снижает успеваемость, при этом находящийся в состоянии депрессии подросток может внешне оставаться вполне контактным, улыбающимся и даже казаться со стороны веселым.