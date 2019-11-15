ВИЧ-инфицированные чаще умирают от остановки сердца

ВИЧ-инфицированным пациентам угрожает более высокий риск смерти от внезапной остановки сердца.

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса полагают, что стали лучше разбираться, как именно ВИЧ-инфекция влияет на организм пациентов. Оказалось, что у людей, имеющих эту инфекцию, отмечается большая вариабельность сегментов QT на кардиограммах. В результате им чаще угрожает смерть от внезапной остановки сердца.

Авторы исследования настоятельно призывают ВИЧ-инфицированных пациентов начинать лечение с помощью антиретровирусной терапии как можно раньше. Необходимо регулярно сдавать анализы крови для того, чтобы подсчитывать количество вируса в крови. Но очень большое значение имеют обследования у кардиолога, а также уменьшение традиционных факторов риска вроде неправильного питания, низкой физической нагрузки, курения и злоупотребления спиртными напитками. Также крайне необходимо соблюдать меры профилактики диабета и вовремя лечить эту болезнь.

Ещё в 2012 году в нескольких ВИЧ-клиниках в Сан-Франциско была зафиксирована повышенная смертность ВИЧ-инфицированных пациентов от остановки сердца. Много лет исследователи не могли установить биологические причины этого явления, и вот теперь собрали большой объем информации о мужчинах, живущих с ВИЧ и без этого вируса. Все они носили электрокардиографы для отслеживания ритма сердца.