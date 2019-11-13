Рак мочевого пузыря хотят лечить сибирской язвой

Американские ученые предлагают бороться с опухолями мочевого пузыря с помощью сибирской язвы.

Сибирская язва — распространённый компонент биологического оружия, которым давно пугают человечество. Ещё в 2001 году некоторые американские политики получали по почте конверты с белым порошком, в котором обнаруживали бактерии сибирской язвы.

Но теперь оказывается, что эти самые бактерии могут иметь лечебное терапевтическое воздействие при борьбе с особенно упорными опухолями мочевого пузыря. Ученые из Университета Пердью выяснили, что клетки этих опухолей демонстрируют избыточную выраженность рецепторов фактора роста эпидермиса. Если воздействовать на них комбинацией из сибирской язвы и факторов роста, то можно добиться удивительного эффекта: лекарства как бы «приклеиваются» к опухолевым клеткам, после чего сибирская язва начинает уничтожать рак мочевого пузыря, при этом не трогая соседние здоровые клетки, у которых избыточной выраженности рецепторов нет.

Самое удивительное заключается в том, что процедура лечения рака мочевого пузыря с помощью сибирской язвы занимает всего три (!) минуты. И это если учесть, что злокачественные новообразования мочевого пузыря — чуть ли не самые дорогостоящие по стоимости лечения опухоли, что связано с длительностью терапевтических процедур.