Добавки с тестостероном увеличивают риск развития тромбов

Приём мужчинами добавок с тестостероном в два раза увеличивает вероятность образования тромбов в сосудах.

Как выяснили американские исследователи, риск глубокого венозного тромбоза повышается среди мужчин, которые принимают тестостерон в течение шести месяцев. При этом увеличение опасности возникновения тромбов отмечается вне зависимости от того, имел ли мужчина какую-либо патологию, связанную с изначально низкими показателями тестостерона вроде гипогонадизма. Однако этот риск более выражен у представителей сильного пола среднего возраста, чем у пожилых.

Результаты исследования должны прозвучать тревожным звоночком для мужчин, которые часто обращаются к врачам для проведения гормонозаместительной терапии. Известно, что разного рода добавки с тестостероном, включая пластыри и инъекции, позволяют несколько сгладить неприятные симптомы старения вроде вялости, упадка настроения, снижения физических показателей и многих других явлений. Кроме того, тестостероновая терапия намного повышает либидо, что очень важно для большинства мужчин. И вот теперь оказывается, что искусственное увеличение уровня тестостерона повышает риск тромбов.

Подобного рода тромбы могут спровоцировать опаснейшие нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, включая инфаркты и инсульты. Особо возрастает риск ишемического инсульта, спровоцированного закупорками кровеносных сосудов мозга.