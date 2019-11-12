Внезапную остановку сердца больше шансов пережить в будние дни

Госпитализация в выходные дни увеличивает риск смертности жертв внезапных остановок сердца.

Американские ученые решили выяснить, какова перспектива у пациентов, столкнувшихся с внезапной остановкой сердца. По статистике, около 27% подобных пациентов всё-таки добираются живыми до приемных отделений больниц. Особенно часто это происходит с теми, у кого внезапная остановка сердца возникает в публичном месте: сегодня все большее их количество в разных странах мира оборудуется портативными дефибрилляторами.

Выяснилось, что если таких пациентов доставляют живыми в больницы в выходные дни, то их вероятность выжить на 20% ниже, чем при госпитализациях в период с понедельника по пятницу. Также вероятность выжить снижается по мере увеличения возраста пациента. Минимальные шансы на выживание у тех, кто столкнулся с внезапной остановкой сердца в домашних условиях, особенно если они находились там одни.

Авторы исследования подчеркивают, что остановка сердца может произойти с человеком любого возраста в любом месте и в любое время, а шансы на спасение прямо зависят от того, насколько быстро оказана первая помощь и как оперативно приехала бригада врачей.