В Новосибирске запущено производство вакцины от лихорадки Эбола

В Новосибирске начата работа Центра вирусологии «Вектор», который займется производством вакцины от лихорадки Эбола, передает «Тайга.инфо».

На открытии Центра присутствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Там он принял участие в совещании по развитию генетических технологий, где в шутку предложил всем присутствующим, кто не прошел вакцинацию от гриппа, получить здесь прививку от Эболы: «Причём уже настоящую, российскую, качественную, испытанную в боях, что называется, причём именно в самых тяжёлых условиях», — цитирует Медведева ТАСС.

Известно, что медицинский препарат будут поставлять в Демократическую республику Конго. Планируется наладить выпуск порядка пяти тысяч доз вакцины в год.

Ранее Медведев поручил выделить Роспотребнадзору порядка 400 миллионов рублей для оказания помощи республике в предотвращении вспышек вируса, пишет «РИА Новости».