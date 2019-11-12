Малыши могут икать по восемь минут подряд с пользой для себя

Даже очень продолжительное икание младенца не является следствием какой-либо патологии, как показало исследование.

Некоторые малыши могут икать вплоть до восьми минут подряд, но это не должно тревожить их родителей. Ученые из Университетского колледжа Лондона сделали этот вывод после того, как в течение длительного времени наблюдали за 217 малышами. Из них у 13 отмечалась так называемая устойчивая икота, продолжавшаяся порой по несколько минут. Известно, что такое длительное икание часто является поводом для стресса у молодых родителей.

Однако исследователи поясняют, что длительная икота у младенцев не связана с какими-то патологиями. Таким образом они просто учатся правильно дышать и контролировать дыхание. Присоединенные к головам малышей электроды продемонстрировали несколько мозговых волн, возникающих в момент икоты. Часть этих волн отвечает за ощущения в груди, возникающие из-за икоты, а еще одна волна непосредственно реагирует на звуки от сокращения мышц диафрагмы.

Исследователи полагают, что эти самые мозговые волны необходимы для процесса контроля мышц диафрагмы. В целом человек должен обучиться сознательному дыханию для того, чтобы быстро восстанавливаться после тренировок или защищать психику в стрессовых ситуациях. Маленьким детям икота позволяет следить за дыхательными мышцами.