Судебные расходы по принудительной госпитализации возложат на пациентов

Верховный суд РФ подготовил проект постановления пленума, в котором предлагается взимать с пациентов с туберкулезом, госпитализированных через суд, всю сумму судебных издержек, сообщает РАПСИ. Ответчик будет обязан возместить эти расходы даже в случае, если он добровольно направился на лечение уже после подачи к нему иска.

Пациент обязан будет возместить расходы суда, медицинской организации или иных лиц, участвовавших в деле на стороне истца.

В недобровольном порядке доставить больного в противотуберкулезный диспансер могут в случае, когда он более одного раза нарушил правила личной гигиены, правила пребывания в общественных местах или не использовал индивидуальное средство защиты органов дыхания.

Также в недобровольном порядке его могут доставить в тубдиспансер в случае, если он не отправился на дальнейшее обследование при получении первичной медицинской информации о возможном наличии заболевания.

Для принудительной госпитализации медицинским сотрудникам и полицейским будет предоставлен специализированный транспорт, оснащенный средствами иммунологической защиты.

Заседания суда по этим инцидентам допускается проводить с использованием конференц-видеосвязи или выезда судебных органов к территории медицинского учреждения. В связи с действием врачебной тайны все дела предусматривают закрытый формат рассмотрения.