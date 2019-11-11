Типично мужских и женских инфарктов не существует

Американские исследователи опровергли распространенное мнение о том, что существуют «мужские» и «женские» инфаркты.

В последние годы появилось сразу несколько десятков исследований, доказывающих, что инфаркты якобы делятся на «мужской» и «женский» тип. Так, утверждалось, что «типично мужские» инфаркты сопровождаются классическими симптомами вроде болей в груди, а «женские» чаще маскируются под боли в руках, в спине, диарею или изжогу. Из-за этого женщины чаще умирают от инфарктов, чем мужчины.

Исследователи проанализировали состояние здоровья и симптомы двух тысяч человек, доставленных в различные приемные отделения американских больниц с подозрениями на инфаркт. Оказалось, что острая боль в груди сопровождала инфаркты у 92% женщин и у 91% мужчин. Все прочие классические симптомы инфаркта чаще наблюдались именно у женщин, чем у мужчин. А вот мужчины, напротив, чаще демонстрировали изжогу, боли в спине и даже диарею.

Ученые полагают, что женщины чаще умирают от инфаркта не потому, что имеют какие-то особые симптомы, а потому, что врачи почему-то до сих пор считают инфаркт чисто мужской болезнью. У женщин его в итоге диагностируют с бо́льшим запозданием, чем у мужчин, так что эту практику нужно поскорее исправлять.