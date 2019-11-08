Одинокие сердечники чаще умирают после выписки из больниц

Одиноким пациентам-сердечникам чаще угрожает смерть в течение первого года после выписки из больницы.

Если столкнувшиеся с сердечно-сосудистыми заболеваниями пациенты одиноки в жизни, то у них в течение года после выписки отмечается повышенный риск ухода из жизни. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета в Дании, которые проанализировали информацию по 13 443 пациентам специализированного кардиологического центра. Все они проходили через лечение в связи с дефектом сердечного клапана, сердечной недостаточностью, аритмией или ишемической болезнью сердца.

70% пациентов были мужчинами со средним возрастом в 64,9 года. Средний возраст женщин составил 66,1 года. Когда кардиологических пациентов выписывали из центра, исследователи просили их заполнить вопросник. Он содержал вопросы о физическом самочувствии, психологическом здоровье, качестве жизни, а также уровне депрессий и тревожных состояний. Всех выписанных также расспрашивали об их образе жизни, включая отношение к алкоголю и курению.

Далее за пациентами наблюдали, и выяснилось, что одинокие люди имели повышенный риск смертности в течение года после выписки по сравнению с теми, кто проживал вместе с членами семьи. При этом женщины в три раза чаще умирали по любой причине, если они были одинокими, а одинокие мужчины — в два раза чаще.