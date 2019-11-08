Комнатные растения не защищают воздух от вредных частиц

Комнатные растения не способны очистить воздух от вредных частиц, как показало исследование.

С каждым годом качество воздуха в городах падает, и в наши помещения всё чаще проникают так называемые летучие органические компоненты. Они выделяются в атмосферу после сжигания угля, нефтепродуктов и дерева. Широко распространена точка зрения о том, что комнатные растения фильтруют воздух и делают его более чистым. Во многом именно поэтому они так популярны в густонаселенных городах.

Эту концепцию решили проверить американские исследователи из Университета Дрекселя в Филадельфии. Увы, она оказалась полностью опровергнута. Выяснилось, что комнатные растения просто не успевают из-за скорости определенных биологических процессов производить ту самую фильтрацию воздуха, о которой мечтают многие городские жители. Какого-либо стойкого эффекта в этом вопросе можно добиться только при одном условии: если количество комнатных растений будет составлять от десяти до тысячи на один квадратный метр. Это практически соответствует уровню зеленых насаждений в лесу, где обитал Тарзан.

К счастью, у комнатных растений есть чисто психологическое воздействие на человека. В короткие по продолжительности солнечного сияния зимние дни и долгие вечера они уменьшают уровень стресса и позволяют чаще думать о скором наступлении лета.