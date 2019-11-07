У Минздрава появится "дорожная карта" по развитию донорства костного мозга

Минздрав по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой разработает «дорожную карту» по развитию донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в РФ до 2030 года. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

В ближайшее время здравоохранительному ведомству поручено разработать законопроект, который уравнял бы в правах родственных и неродственных доноров кроветворных клеток.

Вместе с этим Голикова приказала улучшить взаимодействие с медицинскими профессиональными НКО для ускорения разработки клинических рекомендаций в этих вопросах.

Также зампред правительства поручила чиновникам от Минздрава рассчитать тарифы на оплату медпомощи в этом сегменте процедур по трансплантации. В текущем году Голикова просит увеличить объемы оказания трансплантации костного мозга, не входящей в базовую программу ОМС. Минздрав должен предоставить результаты работы по последнему поручительству до 15 ноября.