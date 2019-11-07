Рапамицин сохраняет свежесть мозга в старости и защищает память

Исследование показало, что лекарственный препарат рапамицин поддерживает кровоток в мозге.

Ученые из Университета Сан-Антонио совместно с коллегами из других научных учреждений доказали, что возрастное снижение интенсивности кровотока в мозге и вытекающую из этого потерю памяти можно модифицировать за счёт лекарственного средства рапамицин. Если выводы этого исследования будут подтверждены в дальнейшем, то это существенно изменит качество жизни большого количества пожилых людей и даже может стать одной из стратегий предотвращения старческого слабоумия. Впрочем, пока что исследования проводились только на лабораторных крысах.

Авторы этого эксперимента кормили крыс диетой с небольшими дозами рапамицина, когда животным исполнилось 19 месяцев, что составляет эквивалент среднего возраста в их жизни. Включение рапамицина продолжалось до тех пор, пока крысы не достигли «пожилого» для себя возраста в 34 месяца — технически это вообще предел жизни у крыс.

Оказалось, что получающие рапамицин животные, несмотря на старость, демонстрировали точно такое же кровообращение в мозге, как в момент начала эксперимента. В контрольной группе находились крысы, которые получали такое же питание и уход, но не потребляли рапамицин, и у них отмечалось характерно снижение кровотока и потери памяти. Другими словами, рапамицин затормозил процессы старения в мозге, связанные со снижением интенсивности кровообращения.