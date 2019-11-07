55% россиян имеют генетическую невосприимчивость ко многим антидепрессантам

Исследователи центра Genotek проанализировали генетические данные более семи тысяч россиян. Результаты показали, что у 55% из них обнаружен генетический маркер, который приводит к невозможности вырабатывать фермент, отвечающий за воздействие многих антидепрессантов, передает ТАСС.

Отмечается, что из-за этой особенности некоторые препараты могут не только оказаться бездейственными или малоэффективными, но и ухудшить клиническую картину депрессии. Поэтому специалисты выступают за проведение генетического тестирования до назначения антидепрессантов.

Средний возраст людей, принявших участие в исследовании — 37 лет, уточняют «Такие дела». Среди них граждане, которые обращались в компанию для получения консультаций по иным вопросам.

Ранее сообщалось, что с начала января по август 2019 года россияне приобрели 5,5 миллиона упаковок антидепрессантов. Общее число проданных седативных и психотропных препаратов выросло с начала года на 12–15%.