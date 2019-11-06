При ВИЧ-инфекции менопауза наступает на три года раньше

Исследование показало, что ВИЧ-инфекция увеличивает вероятность раннего начала менопаузы.

Благодаря достижениям медицины ВИЧ-положительные женщины сегодня имеют точно такую же продолжительность жизни, как и женщины без этой инфекции. А это подвергает их множеству проблем со здоровьем в среднем возрасте, включая и менопаузу. Так, новое исследование продемонстрировало, что женщины с ВИЧ чаще сталкиваются с началом менопаузы в 48 лет, то есть на три года раньше, чем население в целом. К такому выводу пришли ученые из Канады.

Статистика показывает, что пациенты с недавно установленным ВИС-статусом, получающие последние по времени терапевтические протоколы, могут рассчитывать прожить более 70 лет. А значит, им нужно готовиться к специфическим проблемам, связанным со старением, включая изменения репродуктивного здоровья и, конкретно, менопаузу. Средний возраст наступления менопаузы в России составляет от 50 до 52 лет.

Ранее предыдущие исследования показывали, что женщины с ВИЧ-инфекцией чаще других сталкиваются с очень ранней (в возрасте между 40 и 45 годами) и преждевременной (до 40 лет) менопаузой. Новое канадское исследование впервые определило средний возраст наступления менопаузы для ВИЧ-пациенток. Оказалось, что он на три года меньше аналогичного показателя для женщин, не имеющих ВИЧ-инфекции.