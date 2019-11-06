Единственные дети в семье в семь раз чаще имеют ожирение

Единственные дети в семье чаще страдают от ожирения, как установили исследователи.

Исследование показало, что если у ребёнка нет братьев и сестёр, то вероятность развития ожирения у него в семь раз выше по сравнению с теми его ровесниками, которые братьев или сестёр имеют.

Авторы исследования обнаружили очень простую причину, объясняющую эту связь. Дело в том, что единственных детей родители очень балуют. В результате они получают гораздо больше сладких продуктов питания и напитков, чем дети из более многочисленных семей. А чем больше сладкого потребляет ребёнок и чем меньше он двигается, тем выше риск ожирения.

Результаты данного исследования должны стать тревожным звоночком для родителей единственных детей, которым нужно более внимательно относиться к их массе тела и здоровью в целом.

Ожирение в детском возрасте часто трансформируется в лишний вес и ожирение во взрослом возрасте. Большие объемы лишнего веса могут стать причиной опухолей, они увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. А это метаболическое расстройство грозит серьезными осложнениями, включая ампутации конечностей и слепоту.