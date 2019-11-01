Высокий уровень тестостерона в организме повышает риск рака простаты

Повышенный уровень тестостерона в организме мужчины увеличивает риск рака простаты на 18%.

Американские исследователи пришли к выводу о том, что два гормона в организме мужчины при своих высоких показателях могут намного увеличивать риск опухолей простаты. Так, в группе мужчин, имеющих максимальные показатели тестостерона, рак предстательной железы диагностировался на 18% чаще, по сравнению с теми, у кого эти показатели были минимальными.

Если же у мужчин отмечался максимально высокий уровень инсулиноподобного фактора роста IGF-I , то в этом случае вероятность развития опухолей предстательной железы увеличивалась на целых 25%.

В исследовании принимали участие мужчины с естественно повышенным уровнем тестостерона или IGF-I, но не профессиональные спортсмены, которые порой принимают анаболические стероиды: в их случае, вероятно, риск рака простаты будет ещё выше.

Оба этих гормона ускоряют рост клеток в простате, которая растёт и развивается в течение всей жизни мужчины. Если показатели ее роста возрастают, то увеличивается и риск того, что клетки начнут делиться неконтролируемо, провоцируя мутации и злокачественные новообразования. При этом исследование не доказало, что искусственное снижение уровня данных гормонов может уменьшить опасность рака простаты.