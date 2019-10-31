Путин предложил подумать над ужесточением наказаний для врачей за ошибки

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области предложил главе Минздрава Веронике Скворцовой и вице-премьеру Татьяне Голиковой, курирующей нацпроект «Здравоохранение», обдумать, не нужно ли ужесточить наказание врачей за диагностические ошибки.

По его словам, ужесточение наказания может быть применено в случае, если врач допускает ошибки при обследовании и назначении инвалидности, сообщает РБК.

«Наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть в соответствии с действующим законом и сейчас применено. Этим правом располагает Росздравнадзор, и в системе ОМС такая система должна быть создана», — полагает Путин.

Отметим, ранее «Собеседник» рассказывал о разоблачении в Ростовской области группы, торговавшей справками об инвалидности, одним из «клиентов» которой оказался организатор теракта:

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Президент также отметил, что не станет возражать, если в ведомствах примут соответствующее решение, подчеркнув, что ключевой задачей является не столько ужесточение, сколько неизбежность наказания