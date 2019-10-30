Ученые: у людей есть время на спорт, но нет желания им заниматься

У работающих людей имеется по пять свободных часов ежедневно, но они не хотят тратить их на занятия спортом.

Большинство людей согласны с тем, что занятия спортом приносят огромную пользу их здоровью, но не посещают спортзал по той причине, что у них якобы нет на это времени. По крайней мере, нехватку времени называют одной из основных причин отсутствия регулярных физических нагрузок. И вот теперь новое исследование показало, что это не соответствует действительности.

Американские социологи опросили 32 тысячи взрослых работающих жителей страны. Установлено, что у среднестатистического американца в день имеется от 4 до 5 свободных часов. В большинстве случаев это время расходуется на социальные сети или просмотр телевизора на диване. При этом найти какую-то мотивацию для посещения спортзала американцы в большинстве случаев не могут.

В связи с этим стоит напомнить, что эксперты рекомендуют нам 150 минут умеренной физической активности в неделю в виде аэробных нагрузок вроде пеших прогулок, бега, велосипедной езды или плавания. Это занимает всего полчаса с понедельника по пятницу при учете двух выходных, что не является таким уж непосильным бременем для большинства работающих людей, как показало исследование: скорее всего, человек просто отказывается от спорта из-за лени.