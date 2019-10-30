Ученые: у людей есть время на спорт, но нет желания им заниматься

В центре внимания
Фото в статье: агентство «Москва», соцсети
Львята Якеменко. Чем пахнет антиалкогольное движение "Лев против"
Для реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади построят павильон
Армейская дедовщина распространилась от Сирии до Генштаба

Новости дня

30 октября, среда

[18:03]Кудрин обратил внимание Правительства на снижение доверия населения к власти
[17:58]Самарчанку осудили на 2,5 года колонии за продажу справки об инвалидности
[17:57]Суд выпустил из СИЗО обвиняемого в изготовлении бомбы школьника
[17:54]Беглов назвал "необходимым" повышение тарифов на транспорт в Санкт-Петербурге
[17:52]В Верховном суде решат, можно ли создавать положительный образ наркопотребителей
[17:51]На Ямале 62-летний предприниматель сел на 17 лет за изнасилование детей
[17:51]Борису Титову предложили внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс
[17:05]Законопроект о криминализации пропаганды наркотиков отправили на доработку
[16:46]Из 206 тысяч киберпреступлений в 2018 году было раскрыто только 35 тысяч
[16:42]Москва впервые примет финал студенческой олимпиады по программированию ICPC
[16:13]Почти полторы тысячи детей младше семи лет погибли при пожарах с 2014 года
[15:55]Собиравших подписи за Мифтахова студенток МГУ обвинили в подделке медсправок
[15:54]Отказавшийся быть потерпевшим по делу "212" экс-силовик сам участвовал в митинге
[15:40]Число проверок ФНС снизилось на 35%, а доход от сбора налогов вырос на 10%
[15:38]Верховный суд запретил использовать добровольные декларации для возбуждения дел
[15:36]Журналисты назвали номинальным миллиардное состояние племянника Путина
[15:31]Почти 20% школьников сталкивались с агрессивным поведением учителей
[15:29]СКР возбудил уголовное по факту массового убийства детей на Кубани в 1942 году
[15:11]МВД просят проверить на профпригодность потерпевших по делу "212" силовиков
[14:53]Защитник "Рубина", которого в бок ударил игрок "Спартака", выписан из реанимации
[14:21]Минспорта признало метание ножа отдельной дисциплиной
[14:20]Медведев призвал улучшать инвестиционный климат всех – от Минэка до силовиков
[14:11]Мужчины для "достойной старости" требуют более высокую пенсию, чем женщины
[14:03]Депутаты от "СР" призвали сажать на семь лет за пропаганду наркотиков в СМИ
[13:43]РАНХиГС предсказал 10-процентный дефицит продуктов в РФ из-за указа Путина
[13:25]Первый потопленный камикадзе авианосец США нашли на глубине более 4700 метров
[13:24]Гендерное равноправие не соблюдается при приеме на низовые рабочие места
[12:58]Покинувший РФ Айдар Губайдулин в случае экстрадиции будет сразу арестован
[12:41]Нового фигуранта дела "212" Павла Новикова допрашивали в СК до двух часов ночи
[12:34]Единый читательский начнут принимать во всех библиотеках Моквы до конца 2020-го
[12:32]HBO закрыл сериал, описывающий события за тысячу лет до "Игры престолов"
[12:32]Семь человек пострадали и трое погибли после стрельбы в Калифорнии
[12:31]WhatsApp намерен судиться с израильским разработчиком шпионского ПО
[12:31]В Астраханской области похоронили старейшую жительницу планеты
[12:30]В Петербурге студент колледжа получил множественные химические ожоги на практике
[12:28]Госдолг Украины увеличился за сентябрь до почти $83 млрд
[11:27]Ургант опроверг наличие в вырезанной шутке Поперечного слов о центре "Э"
[10:54]В ЮВАО выясняют причины возгорания автобуса по пути в гараж
[10:01]Мосгорсуд оставил за СК право вынесения обвинений по делу "Седьмой студии"
[09:45]Более 20 рейсов задержаны и отменены в трех аэропортах Москвы


Фото: Global Look Press
Чем можно заменить пластиковые пакеты из магазинов?
Фото: агентство «Москва»
Ваши права. Как лечиться в частной клинике по полису ОМС
Фото: Global Look Press
Как избавиться от "каплезависимости"?
Фото: depositphotos
Первая помощь от обветривания кожи в осеннюю и зимнюю непогоду: советы
Фото: Global Look Press
Как обновить гардероб с пользой и даже с выгодой для кошелька
Лучшие мероприятия для детей и родителей в школьные каникулы
Фото: Global Look Press
Топ-5 комментариев к самым горячим новостям российских регионов
Фото: Global Look Press
Семь советов по экономии для молодых родителей
Станислав Лем
Сбывшиеся предсказания фантаста Станислава Лема
Памятник Светланы Хоркиной // фото в статье: Global Look Press
Шесть прижизненных памятников, установленных российским звездам

Ученые: у людей есть время на спорт, но нет желания им заниматься

Здоровье
17:06, 30 октября 2019

Manuel Ringlstetter / Global Look Press
Manuel Ringlstetter / Global Look Press

У работающих людей имеется по пять свободных часов ежедневно, но они не хотят тратить их на занятия спортом. 

Большинство людей согласны с тем, что занятия спортом приносят огромную пользу их здоровью, но не посещают спортзал по той причине, что у них якобы нет на это времени. По крайней мере, нехватку времени называют одной из основных причин отсутствия регулярных физических нагрузок. И вот теперь новое исследование показало, что это не соответствует действительности.

Американские социологи опросили 32 тысячи взрослых работающих жителей страны. Установлено, что у среднестатистического американца в день имеется от 4 до 5 свободных часов. В большинстве случаев это время расходуется на социальные сети или просмотр телевизора на диване. При этом найти какую-то мотивацию для посещения спортзала американцы в большинстве случаев не могут.

В связи с этим стоит напомнить, что эксперты рекомендуют нам 150 минут умеренной физической активности в неделю в виде аэробных нагрузок вроде пеших прогулок, бега, велосипедной езды или плавания. Это занимает всего полчаса с понедельника по пятницу при учете двух выходных, что не является таким уж непосильным бременем для большинства работающих людей, как показало исследование: скорее всего, человек просто отказывается от спорта из-за лени.

 

Теги: Наука

Поделитесь статьей:
Manuel Ringlstetter / Global Look Press

Здоровье

Ученые: у людей есть время на спорт, но нет желания им заниматься

Читать далее >

Нет изображения

Здоровье

В Калининградской области у граждан выявляют проблемы с дыханием

Читать далее >

Ralph Kerpa / Global Look Press

Здоровье

Сладкие напитки разрушают зубы людей с лишним весом

Читать далее >

Политика
История в картинке. На смену Дмитрию Медведеву пришел железный премьер
Кудрин обратил внимание Правительства на снижение доверия населения к власти
Верховный суд запретил использовать добровольные декларации для возбуждения дел
Журналисты назвали номинальным миллиардное состояние племянника Путина
Общество
"Колокол памяти" звучит по жертвам политических репрессий
Самарчанку осудили на 2,5 года колонии за продажу справки об инвалидности
Суд выпустил из СИЗО обвиняемого в изготовлении бомбы школьника
На Ямале 62-летний предприниматель сел на 17 лет за изнасилование детей
Колумнисты
Скворцова Елена

Скворцова
Елена

обозреватель

Может, правоохранителям обратить свои взоры на чиновников? Не исполняешь закон – значит, сам оскорбляешь символы власти, и вот тебе статья

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Подтверждается давний тезис о том, что опасны для путинистов люди с любыми убеждениями, а неопасны и желательны только проплаченные сторонники

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Любая диктатура опасна не только прямыми жертвами, но и тем, что раскол в обществе будет продолжаться еще много десятилетий после смерти вождя


Культура и ТВ
Алексей Колосов "День рождения с друзьями"
Выставка-ярмарка книг "Московская старина"
Единый читательский начнут принимать во всех библиотеках Моквы до конца 2020-го
Ургант опроверг наличие в вырезанной шутке Поперечного слов о центре "Э"
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская спела на празднике директора
"Хватит, надоело!": обращение матери Юлии Началовой
HBO закрыл сериал, описывающий события за тысячу лет до "Игры престолов"
"Пусть родит сначала": Жасмин ответила Панайотову в скандале со школой для дочери

Здоровье
Ученые: у людей есть время на спорт, но нет желания им заниматься
Беременным без осложнений можно без риска рекомендовать домашние роды
Сладкие напитки разрушают зубы людей с лишним весом
В России зарегистрировано около 10 тысяч ВИЧ-инфицированных детей
Туризм
Глава "Инфофлота" Андрей Михайловский: "Круиз для пенсионеров" – это миф из 60-х
Первые японские туристы отправляются на Южные Курилы
Все на лыжню: швейцарские курорты подготовили спецпредложения для зимних туристов
Минтранс выделит авиакомпаниям ₽23 млрд компенсаций за подорожание керосина
Авто
Три новости для автолюбителей и ничего нового для "предпенсионных": обзор новостей
Депутаты хотят разрешить тратить материнский капитал на отечественные авто
По платной трассе М-11 можно будет доехать от Москвы до Петербурга за 5,5 часа
Водителей Москвы призвали "переобуть" авто из-за заморозков на следующей неделе
Недвижимость
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Из Налогового кодекса исключили понятие "дача"
Россиянам могут разрешить продавать ипотечное жилье без проведения торгов
Мутко хочет направить на достройку проблемных домов еще 21 миллиард
Свежий номер

Константин Богомолов. Фото: агентство городских новостей "Москва" / Global Look Press
Собянин даст Богомолову полмиллиарда
 
"Никто бы о нас не вспомнил". Исповедь рабочего с прииска на Сейбе
Фото: агентство «Москва»
Сайентолог на час: вход – от 500 рублей, выход – тоже не бесплатно
Медведев и Чуйченко
"Адъютант Медведева" Чуйченко отправил дочь учиться в Лондон
Чемезов стал путинским героем // фото в статье: Global Look Press
Доходчивое оружие. Кому выгодны оборонные контракты "Ростеха"
Юрий Ганус. Фото в материале: Андрей Струнин / "Собеседник"
Юрий Ганус:
Были бы сейчас 30-е, меня бы, наверное, уже расстреляли
Александр Габышев
Шаман Александр Габышев:
Мой отряд – вся честная Россия
Антон Долин // фото: Александр Щербак / ТАСС
Антон Долин:
Думать, как не провиниться перед росгвардейцами, унизительно
Тимур Шаов // фото: Global Look Press
Тимур Шаов:
Я ностальгирую не по Советскому Союзу, а по детству
Анатолий Белый // фото: Андрей Струнин
Анатолий Белый:
Мы вечно то в крови, то в рабстве


Игорь Горланов // кадр: 27 КАНАЛ ВСЁ ХОРОШО / YouTube
Как кузбасский сирота власть оскорбил
Кадр из сериала «Екатерина»
Раздвоение Александровой
"Мы работаем на оборону": цену русского летающего автомобиля держат в тайне
Экспертиза на наличие алгоколя в крови погибшего ребенка // кадр: YouTube
Эксперт о деле нового "пьяного мальчика": Будут жонглировать документами
Перегнули палочку. Туберкулезный диспансер под Курганом выселила полиция

Мохаммед Али // фото в статье: Global Look Press
Величайший: история жизни Мохаммеда Али
фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Как откладывают на пенсию и сколько получают в старости американцы
Maria Breuer / Global Look Press
Знакомую мелодию можно угадать за одну десятую долю секунды
Татьяна Буланова // фото в статье: Global Look Press
В какие приметы и суеверия верят российские звезды?
Леонид Рошаль // фото: Наталья Логинова
Спасать детей – его профессия. "Беспокойный" Леонид Рошаль
^