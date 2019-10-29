В России зарегистрировано около 10 тысяч ВИЧ-инфицированных детей

Почти все дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных женщин, прошедших профилактику при беременности, являются здоровыми.

Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Евгений Воронин, передает ТАСС.

По его словам, 94% инфицированных беременных женщин получают профилактику. «98% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, здоровы», – констатировал специалист.

Воронин рассказал, что в России зарегистрировано около 10 тысяч детей, живущих с ВИЧ, 99% из них состоят на учете центра по профилактике, 95% получают антиретровирусную терапию.

По мнению специалиста, необходимо активно бороться с дискриминацией ВИЧ-инфицированных детей, поскольку при раннем выявлении заболевания и своевременном назначении терапии у них есть все шансы прожить полноценную по продолжительности и качеству жизнь и, в том числе, иметь собственных здоровых детей.

Воронин отметил, что в первую очередь необходимо изменить общественное мнение по отношению к таким детям. «Я очень надеюсь, что нашими совместными усилиями – журналистов, врачей, авторитетных людей в обществе – нам удастся это переломить», – сказал Воронин.