Сладкие напитки разрушают зубы людей с лишним весом

Любовь к газированным напиткам ожирением грозит людям с ожирением повышенным износом зубов, как показало исследование.

Ученые уже давно отмечали большее количество проблем с полостью рта у людей с лишним весом и ожирением, но до последнего времени не было понятно, с чем именно это связано. И вот теперь исследователи из Королевского колледжа Лондона получили недостающее звено в цепи. Установлено, что если люди с лишним весом активно употребляют напитки с сахаром, то они гораздо чаще страдают от износа зубов и других проблем с полостью рта, чем их ровесники той же самой массы тела, которые такие напитки не употребляют.

Этот вывод ученые сделали на основе наблюдений за 3 541 пациентом из США. Была собрана информация об их индексе массы тела и здоровье зубов, а также пищевых предпочтениях. Выяснилось, что любители газировки часть остальных сталкивались с износом зубов, а также с такими проблемами, как кариес и болезни десен. То же самое касалось и определенных продуктов питания.

Всё дело в том, что газированные и сладкие напитки, а также некоторые блюда обладают повышенной кислотностью. Это приводит к разрушению эмали и повреждению дентина зубов у людей с ожирением. Возможно, это лишний повод исключить из своего рациона не самые полезные напитки и продукты питания.