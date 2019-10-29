Пилотный проект по адаптации недоношенных детей в Приморье потребует 16 млн

Главврач Приморского перинатального центра Татьяна Курлеева рассчитывает, что медучреждение уже в начале 2020 года получит первые средства для реализации пилотного проекта по абилитации недоношенных детей в возрасте до трех лет. Об этом сообщает портал «Медвестник».

Региональный Центр станет первым, на котором будет испробован системный подход в лечебной адаптации детей, родившихся ранее 260 дней от начала беременности.

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по реализации программы до 1 декабря. По словам Курлеевой, для реализации проекта потребуется 16 миллионов рублей. Этот бюджет будет рассчитан на использование в течение года. Они будут потрачены на программные продукты, тренажеры, оборудование и оплату труда не менее 15 новых сотрудников.

Часть проектов программы уже реализуется за счет спонсоров и внебюджетных средств.

Отмечается, что сейчас на учете у краевого перинатального центра числится 2017 детей, нуждающихся в абилитации.