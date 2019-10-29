Беременным без осложнений можно без риска рекомендовать домашние роды

Женщинам с обычной беременностью без осложнений могут подойти домашние роды, как выяснили ученые.

Медицинские работники должны предлагать всем женщинам, готовящимся стать мамами, вариант домашних родов, если их беременность протекает без осложнений, а роды не связаны ни с какими рисками – таковы результаты самого крупного по масштабам в Австралии исследования по данному вопросу.

Отметим, что многие медики крайне скептически относятся к домашним родам. Они подчеркивают, что в домашних условиях женщины обладают ограниченной возможностью получить медицинскую помощь в случае кровотечений, осложнений и других проблем.

И вот теперь австралийские исследователи проанализировали более 1,25 млн родов во всех штатах страны и установили, что запланированные домашние роды имеют максимальный показатель нормы, который составляет 95,1%. За ними следуют роды в специальных акушерских центрах (89,2%), а также в родильных отделениях больниц (78,6%).

Авторы исследования подчеркивают, что эти показатели достигаются только в том случае, если дома рожают женщины, имеющие низкую степень риска при беременности и родах. Во всех остальных случаях домашние роды вовсе не являются более безопасной альтернативой родам в больничных учреждениях, хотя они в целом предпочтительней для женщин с моральной точки зрения: психологически им легче расслабиться именно дома, а не в условиях больничного учреждения. Тем не менее если есть хоть какой-то риск осложнений, он не оправдан, несмотря на весь психологический комфорт.