Стало известно, в какое время лучше всего пить зеленый чай

Исследование позволило выявить наиболее подходящее время для приёма зелёного чая.

Популярность этого напитка в нашей стране постоянно растет. Зелёный чай обладает множеством преимуществ, но очень важно употреблять его в правильное время. Если выпивать зеленый чай утром, то это повысит концентрацию и внимательность за счет присутствия в этом напитке кофеина, являющегося стимулятором. Кроме того, зеленый чай содержит L-теанин — аминокислоту, оказывающую успокаивающий эффект. Вместе с кофеином она улучшает функционал мозга и повышает настроение.

Некоторые исследования показывают, что зелёный чай особенно полезен прямо перед физическими нагрузками. К примеру, наблюдение за 12 мужчинами, употреблявшими экстракт зелёного чая, показало, что подопытные повысили коэффициент сжигания жира во время тренировок на 17% по сравнению с мужчинами на плацебо. Аналогичные результаты были получены и в ходе наблюдений за женщинами.

Некоторые компоненты в зелёном чае могут связываться с минералами и блокировать их поглощение. Особенно это касается танинов, которые негативно влияют на поглощение железа. Вот почему зеленый чай лучше не употреблять вместе с основными блюдами. Кроме того, не рекомендуется пить его на ночь, так как в некоторых случаях он может нарушать качество сна и его продолжительность из-за кофеиновых компонентов.