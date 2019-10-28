Гидроэлектростанция для уставшего организма: водные тренировки и практики

Наступает самый мрачный месяц года, когда энергия солнца уже подрастратилась, а до предновогоднего эмоционального подъема еще далеко. Раз нет солнца, мы советуем «подзарядиться» в воде. Термин SPA до такой степени заезжен, что мы забыли про истоки аббревиатуры. А в переводе с латыни «sanus per aquam» — это «здоровье от воды».

Для головы

В условиях современного мира человек ежедневно подвергается стрессу. Поэтому все вариации терапии, направленной на снятие нервозности и противодействия нервозности, невероятно востребованы. Йога, медитация, массаж и гипноз — все это инструменты, с помощью которых достигается состояние физического и ментального отдыха. Теперь к ним прибавился флоатинг — инновационное путешествие вглубь себя.

В основу сеанса лег положительный опыт лечения на Мертвом море, курорты которого всегда пользовались популярностью. Вода с повышенной концентрацией соли позволяла находиться в состоянии «невесомости», когда тело находится на поверхности воды без каких-либо усилий. Такая терапия положительно влияла на организм, позволяя подлечить ревматизм, заболевания суставов, дыхательной системы и позвоночника. Это состояние парения, ощущение невесомости получило название «флотация».

В 1954 году американский нейропсихиатр Джон Каннингем Лилли соорудил ёмкость для сеансов «невесомости», с помощью которой исследовал зависимость между сознанием и мозгом. Согласно его теории, если человек перестает ощущать на себе воздействие окружающей среды, мозг попадает в так называемое THETA-состояние — состояние, предшествующее сну. Эта методика основана на ощущении невесомости тела (избавлении от эффекта гравитации), когда мышцы и суставы полностью расслаблены. Кабина изолирует человека от воздействия внешних факторов, таких звук и свет. Подобные ощущения человек испытывал, находясь в утробе матери. Основы этих исследований и стали базой для создания спа-центров флоатинга. Таких капсул становится все больше, и ощутить медитативное безопасное состояние невесомости среди шума большого города теперь вполне доступная услуга — нужно просто выбрать время, отключить телефон и дать себе возможность отдохнуть.

Один сеанс приравнивается к четырем часам сна. Состояние, в котором находится человек во время сеанса флотации, помогает организму в его регенерации. Использование флотационной терапии в течение нескольких недель повышает работоспособность и выносливость, улучшается работа головного мозга.

Для тела

Спортклубы уже давно утратили статус мест для спортивных подвигов и предлагают нагрузки под любой уровень подготовки. Если не хочется «быстрее, выше, сильнее» и «четыре подхода по двадцать раз», обратите внимание на реабилитационные тренировки в воде. Во-первых, это щадящий режим, весь они помогают восстановиться после травм, подходят для людей с любой физической подготовкой, в том числе без навыков плавания, беременных и кормящих женщин. Во-вторых, это сброс негативной энергии в благодарную стихию, что способствует выработке гормона радости.

«Программа Aqua Rehabilitation, основанная на самых современных тренировочных методиках, помогает улучшить биомеханику движений и способствует восстановлению нормальной работы опорно-двигательного аппарата, — говорит директор по фитнесу федеральной сети фитнес-клубов X-Fit Ирина Троска. — В воде уходит напряжение, снимаются зажимы и блоки мышц и фасций, идет комплексная работа как на физическом, так и на психоэмоциональном уровне».

Кроме этого, занятия в воде улучшают вентиляцию легких, способствуют обогащению крови кислородом и стимулируют кровообращение, поэтому будут полезны при наличии неврологических и сосудистых нарушений, включая эндартериит, а также помогут справиться с мигренью, эмоциональными перепадами, тревожностью, неврозами и синдромом хронической усталости. Благодаря тонизирующему воздействию воды становится более выносливой нервная система, формируются полезные навыки и укрепляется иммунитет.

Для тонуса

Аквакапсула — идеальное изобретение для тех, кто торопится. Инновационные методы позволяют проработать все участки тела всего за 15 минут, а сеанс проходит в обычной одежде, поэтому не нужно тратить время на раздевание.

Принцип действия капсулы заключается в комплексной проработке всей поверхности тела 36 струями воды разного давления и интенсивности. Помимо коррекции фигуры, процедура положительно влияет на кровообращение и лечит расстройства сна, а также позволяет получить приятное расслабление и снять накопившуюся усталость, что немаловажно для жителей больших городов. Аквакапсула позволяет активировать мышцы, сделать их эластичнее перед тренировкой, а также расслабить их после. Единственные противопоказания — беременность и варикозное расширение вен.