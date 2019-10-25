Заболевания печени, вызванные ожирением, оказались связаны с генетикой

Американская ученая Анна Баранова заявила на форуме OpenBio-2019 в Новосибирске, что даже избыточная жировая ткань наносит вред далеко не каждому человеку. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Барановой, негативные последствия от ожирения во многом зависят от генетики. «У кого-то фенотип жировой ткани "получше", у кого-то "похуже"», — говорит исследовательница. Она уточняет, что у 20–30% людей с диагностированным ожирением печень здоровая.

В лаборатории Барановой была разработана системно-биологическая модель, которая подтверждает гипотезу о том, что жировая ткань способна вырабатывать микрорибонуклеиновые кислоты. Они, в свою очередь, при взаимодействии с лимфой и кровью способствуют здоровому функционированию органов.

Это открытие может стать шагом к созданию препарата против заболеваний печени, ассоциированных с избыточным весом. По словам Барановой, 96 миллионов человек в США болеют стеатозом или стеагепатозом, преимущественно связанными с ожирением.

Ранее сообщалось, что ожирение у женщин до наступления менопаузы снижает опасность опухолей груди. Исследователи заявили, что при каждом увеличении индекса массы тела на пять пунктов риски женщин по онкозаболеваниям молочной железы снижались на 12–23% в зависимости от возраста.

А исследование, проведенное в Дании, доказало, что излишняя масса тела увеличивала шанс перенести инфекционное заболевание в 2,2 раза. Результаты получили из выборки 18 тысяч пациентов, поступивших в инфекционные стационары.