Глобальная пандемия способна быстро заразить население России, подсчитали эксперты

Россия плохо подготовлена к нашествию глобальной пандемии, способной убить миллионы людей.

Эксперты из Университета Джонса Хопкинса проанализировали состояние санитарных служб разных стран мира, чтобы выяснить, как долго человечество сможет противостоять какой-нибудь глобальной пандемии вроде особо опасного гриппа. Картинка получилась безрадостной: по мнению ученых, человечество уже за несколько часов может капитально заразиться, и это вызовет многие миллионы жертв.

Столь стремительная скорость распространения вероятной болезни связана с тем, что сегодня по нашей планете очень активно путешествуют десятки миллионов людей.

В рейтинге состояния санитарных служб Россия заняла не очень почетное место: оказалось, что будущая страшная болезнь сможет особенно быстро распространяться по территории нашей страны, соседних Китая и Индии, а также большинства африканских государств, где ситуация еще более плачевная.

Гораздо лучше, по мнению американских ученых, дело обстоит в США, Канаде, Франции, Великобритании, Швеции и Финляндии, а также Австралии. Впрочем, все это также не сможет защитить население этих государств от быстрого заражения.

Эксперты подчеркивают, что если человечество не будет противостоять пандемии эффективно, то из-за взаимопроникновения людей болезнь всё равно охватит всю нашу планету. Поэтому властям нужно тратить больше средств на разработку методов профилактики, а также приветствовать частные инвестиции в этой области.