Солнечные лучи помогут увеличить число полезных бактерий

Короткое по продолжительности воздействие солнечных лучей увеличивает количество полезных бактерий.

Американские исследователи выяснили, что короткие по продолжительности посещения солярия положительно воздействуют на количество и разнообразие так называемых «хороших» бактерий в кишечнике. От их показателей зависят самые разные аспекты здоровья человека, включая и работу его иммунной системы. И вот теперь установлено, что для наращивания объема «хороших» бактерий нам требуется ультрафиолетовое излучение.

Основным источником этого излучения является непосредственно солнце, но установлено, что продолжительные солнечные ванны грозят повышенным риском опухолей кожи. Еще одним источником можно считать солярий, но исследователи доказали, что в некоторых случаях он даже опасней обычного солнца.

И вот теперь в ходе эксперимента ученые доказали, что солярии можно использовать для роста численности «хороших» бактерий кишечника и их разнообразия. Но для того, чтобы не нанести вред организму, посещение солярия следует свести до одной минуты трижды в неделю. Следующие этому графику участницы эксперимента добились максимальных положительных результатов. Правда, одновременно с посещением солярия они также принимали таблетки с витамином D в течение трех месяцев.