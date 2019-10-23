Родовой сертификат станет дороже после включения в него психологической помощи

Глава ФФОМС Наталья Стадченко сообщила, что в 2020 году стоимость родового сертификата может вырасти на тысячу рублей. Выплата будет составлять 12 тысяч рублей, передает «Парламентская газета».

Сумма медицинского документа будет увеличена для включения в программу правовой, психологической и социальной помощи беременным женщинам. Так, на обеспечение гражданок родовыми сертификатами в 2020 году из бюджета РФ планируют выделить 114,8 миллиарда рублей. В 2021–2022 годы планируется выделять на эти нужны 119,4 миллиарда рублей.

О необходимости пересмотреть бюджет ФОМС и ФСС для увеличения стоимости родового сертификата ранее говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.