Мужчины умирают от рака груди чаще женщин

Мужская смертность от рака груди выше женской, как показало исследование ученых из США.

Кому-то покажется, что рак груди — это исключительно женская болезнь, но представители сильного пола тоже сталкиваются с этим недугом, хотя и исключительно редко. Зато смертность среди мужчин от рака груди выше, чем среди женщин. К такому выводу пришли ученые из Университета Вандербилта в США.

Самих авторов исследования немало поразили его выводы. Повышенная смертность мужчин сохранялась при учете всех прочих факторов, включая стадии болезни, интенсивность и качество лечения, возраст пациентов, их общее состояние здоровья и материальное положение.

Но самое удивительное было в другом: мужчины чаще женщин (85% против 75%) заболевали эстроген-рецептор-позитивным раком груди, а это значит, что их опухоль реагировала на гормон эстроген.

Эта разновидность рака легких сегодня вылечивается лучше других, поскольку современная наука разработала очень эффективные средства гормональной терапии. Но несмотря на это, мужчины все равно умирают от рака груди чаще, чем женщины, и пока авторы исследования объяснить этого не могут.