Тяжелые расставания не всегда приводят к набору лишнего веса, установили ученые

Тяжёлые в эмоциональном плане расставания могут и не приводить к прибавке лишнего веса.

В сознании очень многих людей расставание с любимым человеком связано со стремлением «заесть» горе чем-нибудь мучным, сладким и калорийным, что в долгосрочной перспективе оборачивается лишними килограммами. Однако новое исследование ученых из Университета Пенсильвании показало, что тяжёлые в эмоциональном плане разводы совсем не всегда оканчиваются увеличением объема талии.

Выяснилось, что прошедшие через эмоциональное потрясения люди в среднем не набирают существенных объемов лишнего веса. При этом исследователи подчеркивают, что наука задокументировала так называемое эмоциональное, или утешительное питание, то есть стремление человека повысить настроение с помощью поглощения мучных и сладких продуктов. Это действительно дает кратковременный желаемый эффект, а в долгосрочной перспективе приводит к увеличению веса.

Исследование показало, что некоторые люди обращаются к этому способу повышения настроения в течение одного-двух дней. Но большинство современных людей не набирают вес после разрыва, каким бы стрессовым он ни был для них.