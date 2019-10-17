Здоровым людям прием статинов оказался не нужен

Американские ученые не нашли никаких преимуществ от приема статинов в целом здоровыми людьми.

Существует распространенная точка зрения о том, что начиная с определенного возраста всем без исключения людям необходимо принимать статины для защиты от болезней сердца. Однако в распоряжении науки появляется все больше доказательств того, что это предположение ошибочно и статины в реальности нужны только тем, кто уже имел в прошлом сердечно-сосудистые заболевания. В этом случае препараты помогают намного снизить вероятность их рецидива и действительно спасают жизни.

Американские ученые подсчитали, что если мужчина в возрасте 65 лет, курящий, имеющий гипертонию и высокий уровень холестерина, но не имевший болезней сердца в прошлом, начинает прием статинов, то в его случае риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается с 38% до 29%. Если же эти таблетки начинают принимать некурящая 45-летняя женщина, также имеющая повышенный уровень холестерина и высокое артериальное давление, то в её случае риск болезней сердца падает с 1,4% до 0,8%. А это снижение является несущественным, и в данном случае риск от приема статинов перевешивает их предполагаемую пользу.

Напомним, что статины предназначены для уменьшения показателей липопротеинов низкой плотности, или «плохого» холестерина. Этот холестерин закупоривает артерии, что приводит к инфарктам и инсультам. Однако прием статинов связан с повышенным риском развития диабета, проблемами с мышцами и даже с геморрагическими инсультами, то есть кровоизлияниями в мозг.