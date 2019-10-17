Новый закон обеспечит младшеклассников хотя бы одним горячим блюдом

Законопроект о питании в школах рекомендовал принять в первом чтении Комитет Госдумы по образованию и науке. Он вводит в закон понятие «здоровое питание» и обязует предоставлять учащимся младших классов хотя бы одно горячее блюдо, сообщает «Парламентская газета».

В качестве авторов законопроекта выступили лидеры всех всех парламентских партий, а также спикеры обеих палат парламента. По их формулировке, «здоровое питание» — это ежедневный сбалансированный рацион, который должен качественно и количественно соотноситься с потребностями детского организма, способствовать укреплению здоровья и профилактике заболеваний. Кроме этого, в закон добавятся понятия «принципы здорового питания», «физиологическая потребность в пищевых продуктах» и «качество пищевой продукции».

В случае принятия закона образовательные организации должны будут размещать на своем сайте, каким образом организовано питание детей, а также давать информацию о ежедневном меню.

«Также законопроект запрещает использовать при производстве продукции для детского питания сырьё, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья ребёнка веществ», — сообщает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая также является соавтором законопроекта.