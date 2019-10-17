Активность мозга сокращает продолжительность жизни человека

Избыточная активность мозга связана с более короткой продолжительностью жизни, как показало исследование

Ученые из Гарвардской медицинской школы проанализировали на патологоанатомических исследованиях образцы мозга людей, которые скончались в возрасте до 60, и тех, кто дожил до 100 лет. Оказалось, что в первом случае у людей отмечалось значительно более высокая активность нейронов. Кроме этого, ученые выявили сниженный уровень белка под названием REST, который и приводил к этой высокой активности.

В образцах мозга людей, которые прожили очень долго, показатели белка REST были максимально высокими, а активность мозга, напротив, сниженной. Авторы исследования полагают, что от уровня этого белка зависит в определенной степени не только продолжительность жизни, но ещё и защита от возрастных болезней вроде старческого слабоумия. Впрочем, пока наука не убеждена, действительно ли REST защищает людей от смерти или его наличие является просто следствием долголетия.

Впрочем, когда у лабораторных мышей и червей искусственно снижали показатели этого белка, они уходили из жизни раньше времени. Когда же его увеличивали, то животные жили дольше среднестатистического срока. Нельзя исключить, что лекарства, адресно влияющие на уровень REST, помогут людям увеличить продолжительность жизни.