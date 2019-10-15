У женщин в состоянии стресса чаще рождаются дочери, выяснили ученые

Стресс во время беременности может стать причиной рождения дочерей, как установили ученые из Колумбийского университета.

Мировая статистика показывает, что в мире рождается чуть больше девочек, чем мальчиков, причем разница измеряется десятыми долями процента. Однако среди мам, которые до и во время беременности испытывали сильный стресс, эта статистика совсем другая. Исследователи из США обнаружили, что у этой категории женщин на свет появляется треть мальчиков и целых две трети девочек.

Следовательно, можно предположить, что стресс до и во время беременности приводит к появлению эмбиронов женского пола. Конечно, на самом деле внешние факторы не влияют на то, какой пол будет у будущего ребенка. Но косвенно стресс всё-таки может воздействовать на результат родов, как подчёркивают исследователи.

Дело в том, что значительное количество беременностей прерывается ещё на той стадии, когда женщины об этом даже не знают. И наблюдения показали, что плоды мужского пола менее жизнеспособны и чаще становятся жертвами воздействия стрессовых гормонов. А вот эмбрион женского пола чаще выдерживает воздействие стресса, и именно поэтому у мам с хроническим стрессом чаще рождаются девочки.