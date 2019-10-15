У любителей чая оказался более развитый и защищенный мозг

Употребление чая может улучшить связи между нейронами мозга, как показало исследование.

Радостная новость для многих миллионов любителей чая: исследователи из Национального университета Сингапура, китайского Wuyi University, а также английских университетов Эссекса и Кембриджа пришли к выводу о том, что употребление черного, зелёного чая и чая оолонг (он же улун) положительно воздействует на мозг. В частности, в этом органе отмечается укрепление связей между различными его областями.

Чем лучше разные части мозга общаются между собой, тем ниже риск опасных старческих расстройств вроде деменции. Исследование обеспечило первое доказательство позитивного воздействия чая на структуры мозга. По его результатам можно предположить, что употребляющие чай люди лучше защищают себя от старческих болезней, связанных с нарушениями памяти. Эти выводы были сделаны после того, как мозг любителей чая сравнили с мозгом их ровесников, которые данный напиток не употребляли.

Единственным изъяном исследования можно признать то, что в нем приняли участие всего 36 человек старше 60 лет. По такому небольшому числу добровольцев сложно сделать вывод о миллионах людей. Но всё-таки науке уже давно известно, что чай, содержащий массу полезных свойств, оказывает благоприятное воздействие на разные аспекты нашего организма, включая и мозг.