В 2020 году перечень ЖНВЛП пополнят препараты от гепатита С

Список жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, которые доступны льготникам за счет бюджета, в 2020 году пополнят еще 24 наименования, сообщают «РИА Новости». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В перечень войдут три новых препарата из группы антибиотиков и противогрибковых средств, четыре препарата от бронхиальной астмы, восемь противоопухолевых средств. Также под ценовой контроль государства попадут два препарата для лечения гепатита С и столько же наименований лекарств от ревматоидного артрита.

Еще в списке окажутся препараты от сахарного диабета первого типа, избытка гормона роста, псориаза и шизофрении. Одно фармнаименование, дополнившее список, относится к препаратам для проведения МРТ.

Из 758 препаратов списка ЖНВЛП 516 производятся в России.