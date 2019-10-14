Постоянные ночные смены приближают рассеянный склероз

Если человек десятилетиями работает в ночную смену, то риск развития рассеянного склероза у него вырастает в три раза.

Исследование с участием медсестёр, которые часто выходят в ночную смену, в очередной раз показало пагубность такого режима работы для здоровья. Если постоянные ротации рабочих смен сохраняются в течение более 20 лет, то это увеличивает риск развития рассеянного склероза: несколько десятилетий ночных смен повышают риск возникновения этой болезни в три раза.

Сохранение здоровых 24-часовых циркадных ритмов всё чаще признается в качестве важнейшего условия сохранения здоровья. Наука получает все больше доказательств того, что нарушение работы внутренних (биологических) часов из-за рабочих смен по ночам намного увеличивает опасность самых разных хронических болезней вроде опухолей, сердечно-сосудистых недомоганий и рассеянного склероза.

Напомним, что рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система по ошибке атакует и уничтожает миелиновый слой оболочки нервов. Из-за этого нарушается связь между нервами и мозгом, что вызывает скованность движений, а на поздних стадиях приводит человека к потере контроля над телом и инвалидизации.