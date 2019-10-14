Медведев призвал губернаторов "прекратить вранье" в статистике по регионам

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что для губернаторов, которые будут искажать статистические данные в отчетности, «последствия будут весьма и весьма неприятные», сообщает «Интерфакс».

В частности Медведев выделил проблемы с фальсификацией отчетности по смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, которые, по его данным, региональные власти «скрывали», изменяя нормативные акты и указывали другие причины смерти граждан. «Вранье это необходимо прекращать», — считает премьер-министр.

Также на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам премьер отметил, что в 36 регионах показатель по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний вызывает опасение, по поводу чего Медведев предложил «принять меры». При этом в 49 регионах смертность от таких заболеваний снизилась, отметил глава правительства.