В Госдуме планируют разделить первую помощь на общегражданскую и медицинскую

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко сообщил о передаче в правовое управление президента законопроекта, который разделит первую медицинскую помощь на базовую и расширенную, передает «Медвестник».

Формулировки будут изменены в связи с тем, что в текущем тексте нормативных документов даже обученные оказанию первой медпомощи пожарные, полицейские и другие специалисты не могут применять при этом медизделия и лекарства. Эксперт упоминает, что иногда такие попытки рядовых граждан заканчиваются уголовными делами, из-за чего многие люди не рискуют помогать пострадавшим.

Поправки в закон «О первой помощи» внесут в документ понятия базовой первой помощи, право оказания которой будет делегировано всем гражданам и немедицинским специалистам, и расширенной первой медпомощи, право оказания которой будет доступно только медикам. Для первой категории будут прописаны доступные для использования средства.

Также известно, что Минздрав подготовит нормативный документ об оказании первой медицинской помощи специалистами без медицинского образования. Там будет прописан алгоритм работы для спасателей, водителей, сотрудников полиции и обычных граждан.

По мнению главного специалиста по первой помощи Минздрава Леонида Дежурного, России также необходим единый регистр первой помощи, где будет представлена база аттестованных инструкторов.

Николай Герасименко считает, что названные законотворческие инициативы не решат полностью правовой проблемы, если не будет пересмотрен Уголовный кодекс. По его словам, следует декриминализировать неудачные попытки оказания первой помощи.