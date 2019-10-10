В домашней кухне оказалось гораздо меньше опасных для здоровья химикатов

Исследование показало, что домашняя кухня содержит меньше вредных химикатов, чем магазинная или общепитовская.

Американские ученые измерили в различных типах питания уровень пер- и полифторалкильных веществ (PFAS), которые известны своим вредным воздействием на организм человека. К примеру, установлена связь между этими компонентами и болезнями почек, печени, нарушениями иммунитета, проблемами с репродуктивной системой, а также повышенным риском опухолей. Хотя все эти исследования проводились на грызунах, их авторы убеждены, что PFAS опасны для человека.

Их опасность объясняется тем, что PFAS не расщепляются и не выводятся наружу, а продолжают накапливаться в теле человека в течение ряда лет. И вот теперь исследование показало, что содержание PFAS в домашней пище намного ниже, чем в продуктах и блюдах, которые люди приобретают в супермаркетах, кафе, ресторанах и в точках уличной торговли. Кроме того, исследователи обнаружили их связь и повышенным уровнем холестерина.

Это еще одно исследование, которое показывает пользу для здоровья домашнего питания. Любопытно, что все домашние блюда, которые попали в сферу внимания исследователей, более чем на 90% состояли из ингредиентов, приобретенных в обычных магазинах. Но даже в этом случае показатели вредных субстанций были намного ниже, чем в готовых продуктах питания, которые продаются в магазинах и заведениях общепита.