Каждый пятый россиянин страдает депрессией, каждый сотый – шизофренией

Около 20-22% людей, по данным Всемирной организации здравоохранения, страдают тем или иным аффективным расстройством, сообщил доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг в комментарии «РИА Новости». Порядка 95% из общего числа расстройств настроения занимает депрессия. По словам Файнзильберга, эта статистика актуальна в том числе и для России.

В группе риска по невротическим расстройствам находятся в первую очередь жители мегаполисов, сообщает специалист. Сам образ жизни в таких населенных пунктах может способствовать развитию невротических, а иногда и психотических реакций.

Из психотических расстройств по-прежнему наиболее распространенной остается шизофрения. Но ее количественные показатели сохраняются на одном и том же уровне на протяжении последних десятилетий — 1% от общего числа населения. А количество психозов, связанных с немедицинским применением наркотических и психоактивных веществ или со злоупотреблением алкоголем, снижается.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Во многих психоневрологических медучреждения в России проходят открытые мероприятия.