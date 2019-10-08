Продукты с витамином А защищают от рака кожи

Насыщенная витамином А диета снижает риск рака кожи, как показало исследование.

Здоровая и сбалансированная диета обеспечивает наш организм витаминами и минералами в ежедневном режиме. Телу требуются эти питательные вещества для обеспечения энергией всех систем. Витамин А относится к числу нутриентов, которые необходимы нашему организму в небольших количествах. При этом у него множество преимуществ для кожи, иммунной системы и зрения. А новое исследование показало, что насыщенная продуктами с витамином А диета снижает риск рака кожи.

Ученые из Университета Брауна в США обнаружили связь между питанием и раком кожи у участников двух долговременных наблюдательных исследований. Специалисты разделили 123 тысячи добровольцев на пять отдельных категорий в зависимости от количества витамина А, которое они получали ежедневно. Выяснилось, что в первой категории, где уровень этого витамина был максимальным, вероятность развития опухолей кожи снижалась на 17%, по сравнению с категорией, где показатель этого витамина были минимальным.

Отметим, что количество случаев рака кожи в мире постоянно растет. Это связано с увеличением числа путешествий людей из традиционно северных стран, которые при этом не желают защищаться от солнечных лучей на пляжах с помощью солнцезащитного крема. Солнечные лучи, проникающие через кожу, и приводят к развитию опухолей. Кроме того, всплеск заболеваемости объясняется и популярностью соляриев.