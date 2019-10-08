Футбол может довести до инфаркта своих зрителей, считают ученые

Просмотр футбола может закончиться смертельным инфарктом, как доказали учёные из Великобритании.

Хорошо известно, что одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний является стресс, как хронический, так и острый. Именно острый стресс испытывают многие ярые футбольные болельщики, поэтому группа британских исследователей и решила понаблюдать за тем, как просмотр футбола влияет на риск сердечно-сосудистых осложнений.

Было доказано, что среди настоящих поклонников футбола, как мужчин, так и женщин, эта привычка увеличивает риск инфаркта. Впрочем, опасность этого нарушения в работе сердца вырастала в случае проигрыша любимой команды, как показали наблюдения. Если же любимая команда выигрывала, то в долгосрочной перспективе это уменьшало опасность сердечно-сосудистых осложнений. Наблюдения также продемонстрировали, что просмотра футбола снижает риск нефатальных нарушений в работе сердца и сосудов, но чаще у мужчин, чем у женщин.

Отметим, что данное исследование было наблюдательным, а потому оно не доказало, что просмотра футбола является причиной инфарктов. Вполне ввозможно, что люди со слабым сердцем, отправляясь на футбол, подвергают себя дополнительному риску, а вовсе не футбол делает их сердца слабыми.