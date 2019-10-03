Мужчинам не стоит пить полгода до зачатия детей, установили ученые

Желающим стать отцами мужчинам необходимо перестать употреблять алкогольные напитки за полгода до зачатия.

Китайские ученые из Университета города Чанша выяснили, что если мужчина хочет защитить своего будущего ребенка от родовых дефектов, связанных с болезнями сердца, то за шесть месяцев до предполагаемого зачатия он должен перестать употреблять алкоголь. Проанализировав 340 тысяч деторождений, ученые выяснили, что, когда мужчины активно налегали на спиртные напитки за три месяца до зачатия, вероятность рождения у них детей с дефектами сердца повышалась на 42%.

Примечательно, что если будущие мамы употребляли алкогольные напитки в течение тех же самых трёх месяцев до зачатия, то риск развития у их детей родовых дефектов сердца увеличивался только на 16%. А это значит, что употребление спиртных напитков будущим отцом ребенка более опасно для здоровья малыша, чем алкоголь в рационе будущей матери.

Однако ученые подчеркивают, что наибольшую пользу принесет полное воздержание будущих родителей от употребления алкоголя. Причём если мужчинам лучше не употреблять алкоголь за полгода до предполагаемого зачатия, то для будущих мам оптимальным является годичная трезвость.

Напомним, что врождённые болезни сердца затрагивают приблизительно 8% всех рождающихся на нашей планете малышей.