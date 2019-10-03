Побочные эффекты антидепрессантов могут быть серьезно переоценены

Ученые установили, что известные опасности антидепрессантов не подтверждаются научными доказательствами.

Вполне возможно, что многочисленные побочные эффекты антидепрессантов, о которых довольно часто говорится в обществе, в реальности не столь суровы, как установили ученые из Университета Линчепинга.

Изучение 45 метаанализов и исследований не показало связи между антидепрессантами и суицидальными попытками среди молодых людей моложе 19 лет, а также между этими лекарствами и риском аутизма у будущих детей тех, кто принимает такие препараты.

Эти выводы особенно актуальны, если учесть скачок депрессий других психических расстройств в разных странах мира, а также все более масштабную выписку антидепрессантов. Каждый год появляются все новые исследования, которые подвергают сомнению безопасность для человека этих препаратов.

Однако теперь шведские ученые утверждают, что они не получили убедительных доказательств серьезных побочных рисков этих лекарств. Результаты их исследования показывают, что прием антидепрессантов является безопасным видом терапии психиатрических расстройств. Страдающим от депрессий людям необходимы эти препараты, поскольку по крайней мере их лечебный эффект доказан, а нелеченная и запущенная депрессия часто гораздо более опасна для здоровья человека и его близких, чем вероятные побочные эффекты.