В России ввели маркировку для самых высокозатратных медпрепаратов

С 1 октября в России введена обязательная маркировка препаратов для лечения болезней из семи наиболее затратных нозологий, сообщает портал «СПИД.центр» со ссылкой на Росздравнадзор.

В список «7 ВЗП» вошли 27 медицинских препаратов. Эти меры принимаются для того, чтобы обезопасить пациентов от контрафактной продукции. Покупатель сможет проверить легальность приобретенного товара с помощью приложения «Честный ЗНАК».

Также в Роздравнадзоре предполагают, что маркировка позволит снизить итоговую стоимость лекарств, поскольку даст поставщикам возможность «снизить издержки за счет более эффективного управления логистикой».

Практика маркировки дорогостоящих препаратов началась в России в пилотном режиме еще в феврале 2017 года. Предполагается, что с 2020 года маркировать начнут и препараты менее дорого сегмента.