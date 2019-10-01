В забайкальских больницах не хватает до 87% медперсонала

В городе Могоча Забайкальского края в местной районной больнице укомплектованность штата составляет всего лишь 12,8%. К таким же показателям приближаются другие краевые ЦРБ, сообщает «Медвестник» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Забайкалья Татьяну Гринь.

В общей сложности региону не хватает 189 специалистов. На 10 тысяч населения там приходится в среднем 18 врачей и 68 медработников среднего звена. В некоторых больницах даже нет хирургов.

При этом чиновница от здравоохранения указывает на отток кадров. «За год из края уехали 58 врачей и 220 сотрудников из числа среднего медперсонала. За этот же период штат пополнился 224 специалистами», — говорит Татьяна Гринь.

Министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников отметил, что принимаемые сейчас меры по привлечению специалистов для работы вахтовым методом — неверные, а для стабильной работы областного здравоохранения необходимо вводить квоты в медакадемиях, повысить студентам стипендии, а со стороны муниципалитетов создавать условия для привлечения кадров. В частности, за прошедший год врачам удалось приобрести для специалистов районных медучреждений 64 квартиры.

Ранее сообщалось, что в Сызрани и Тольятти сорваны торги по закупке жилья для медиков.